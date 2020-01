Casa do Benfica no Fundão assaltada

Hoje às 17:09 Facebook

A sede da Casa do Benfica do Fundão foi assaltada na madrugada desta quinta-feira. Assaltantes provocaram vários prejuízos materiais e financeiros.

"Lamentavelmente informamos que a Casa do Benfica no Fundão foi assaltada, ao que tudo indica, durante esta madrugada. Do assalto resultou avultados danos materiais e financeiros. Que "excelente" forma de iniciar o ano 2020!". Foi através de uma postagem na rede social Facebook que a Casa do Benfica do Fundão deu a conhecer que tinha sido visitada pelos "amigos do alheio".

Segundo declarações de Bruno Ronaldo, presidente da direção, à Rádio Cova da Beira, os assaltantes terão arrombado a fechadura da porta principal, partido a máquina do tabaco e invadido a zona do escritório para roubarem o dinheiro que havia, um prejuízo que estima que ascenderá a mais de mil euros.

O caso foi já comunicado às autoridades e a GNR esteve no local a fazer as necessárias diligências.