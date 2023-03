Casa do Povo de Sobreira: Caminhar em triunfos e a olhar para cima

O Casa do Povo de Sobreira é o único clube de hóquei em patins a somar vitórias em todos os jogos do campeonato.

Se a gíria popular nos diz que quanto mais alto se sobe maior é a queda, eis que de Sobreira, no concelho de Paredes, chega uma história digna da simbologia de uma fénix. A Casa do Povo da Sobreira (CP Sobreira) é, orgulhosamente, um clube local e há cinco anos esteve para fechar portas devido a fatores financeiros. No entanto, um grupo de cinco amigos, ex-atletas do clube, decidiram retribuir o que lhes foi oferecido dentro de portas e montaram um projeto que, há data, já se poderá dizer que é de sucesso.

Militantes na 3.ª Divisão de hóquei em patins, atletas e Direção estão em uníssono e trabalham diariamente para dar sequência a um recorde de 19 vitórias em outros tantos jogos do campeonato que, além de ser um caso único a nível nacional, foi algo pensado no início da época: "Definimos logo na pré-temporada dois objetivos: sermos campeões da 3.ª Divisão e fazê-lo de forma invicta", disse Rui Mendes, diretor do clube.