Casa Pia atira Académico de Viseu para fora da Taça da Liga

Os golos de João Vieira, Leonardo Lelo, Vitó e Saviour Godwin apuraram, este sábado, o Casa Pia para a segunda fase da Taça da Liga no triunfo, por 4-1, frente ao Académico de Viseu.

João Vieira inaugurou o marcador, aos 12 minutos, tendo Paul Ayongo estabelecido a igualdade, aos 15, para depois Leonardo Lelo ter colocado o Casa Pia, aos 19, a vencer. Já na segunda parte, aos 85, Vitó fez o 1-3 e ao cair do pano, Saviour Godwin selou o resultado, aos 90+3.

Na próxima ronda o Casa Pia irá defrontar no dia 2 de agosto, às 20.15 horas, o vencedor do encontro entre Vitória de Guimarães - Leixões, que se realiza na segunda-feira, às 20.15 horas.

Fruto da impossibilidade de utilização do próprio campo (o Estádio do Fontelo está em obras), o Académico de Viseu solicitou que o encontro fosse disputado em Pina Manique.

O Académico de Viseu começou a colocar os olhos na baliza dos casapianos a partir do minuto 10, com os remates de João Vasco e Paul Ayongo, contudo, aos 12, João Vieira fez o golo para os "gansos" na sequência de uma jogada de contra-ataque.

O Casa Pia mal tinha saboreado o golo e Paul Ayongo, aos 15, fazia a igualdade, contudo, aos 19, Leonardo Lelo recolocava os forasteiros (que jogavam em casa) na condição de vencedores com um remate de meia distância, com o pé esquerdo.

Os comandados de Filipe Martins, que apresentaram apenas seis jogadores no banco de suplentes fruto de diversas lesões e problemas físicos, tomaram conta das incidências do jogo e mantiveram-se na frente até ao intervalo, embora sem jogadas de grande perigo.

PUB

Na segunda parte a toada manteve-se, sendo que o Académico de Viseu viu a vida tornar-se mais complicada quando Ericson, aos 62 minutos, viu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro algarvio Marcos Brazão.

Na reação, o treinador Zé Gomes colocou em campo Paná e André Claro, para os lugares de João Vasco e Fernando Ferreira, respetivamente, contudo o Casa Pia conseguiu ir respondendo as iniciativas do Académico, jogando a favor do evoluir do cronómetro.

A equipa da cidade de Viriato bem controlou a bola e procurou chegar à igualdade, contudo mostrou várias lacunas no último passe.

O Casa Pia acabaria por "matar" o jogo, aos 85 minutos, quando Vitó, que foi assistido por Zolotic, surgiu isolado à entrada da área, esperou pela saída do guarda-redes Ricardo Janota e fez o 1-3.

Saviour Godwin, aos 90+3, selaria o resultado numa jogada de ataque rápido, onde o nigeriano surge na esquerda, rompeu na área e com um remate colocado fez a bola entrar junto ao poste oposto da baliza de Ricardo Janota.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa

Académico de Viseu - Casa Pia, 1-4

Ao intervalo: 1-2

Marcadores:

0-1, João Vieira, 12 minutos; 1-1, Paul Ayongo, 15; 1-2, Leonardo Lelo, 19; 1-3, Vitó, 85; 1-4, Saviour Godwin, 90+3.

Equipas:

Académico de Viseu: Ricardo Janota, Musa Yahaya (Luisinho, 75), Pica, Pedro Monteiro, Vítor Bruno, Ericson, Fernando Ferreira (André Claro, 64), Yuri Araújo, André Carvalhas, João Vasco (Paná, 64) e Paul Ayongo

(Suplentes: Elísio Pais, Rafael Melo, Tiago Correia, André Claro, Romy Silva, Filipe Soares, Luisinho, Sena e Paná)

Treinador: Zé Gomes

Casa Pia: Lucas Paes, Rogério Fernandes, Kelechi, Vasco Fernandes, Leonardo Lelo (Zach, 86), Neto (Ricardo Fernandes, 86), Banjaqui (Zolotic, 70), Vitó, Saviour Godwin, João Vieira (Camilo, 77) e Jota (Lucas Soares, 78)

(Suplentes: Ricardo Batista, Camilo, Zolotic, Zach, Ricardo Fernandes e Lucas Soares)

Treinador: Filipe Martins

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ericson (27 e 62), Vitó (32), André Carvalhas (59) e Kelechi (79). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ericson (62)

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19