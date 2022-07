Casa Pia derrotado pelo Sheffield United em jogo de preparação

JN/Agências Hoje às 20:52 Facebook

O Casa Pia perdeu, por 2-1, frente aos ingleses do Sheffield United, que compete no Championship, em jogo particular que serviu de preparação para a temporada 2022/2023, na qual os 'gansos' vão competir na Liga.

Depois do empate frente ao Sporting (1-1), no primeiro encontro particular da pré-temporada, o Casa Pia entrou praticamente a vencer já que, aos 4 minutos. Afonso Taira recuperou a bola na zona de meio-campo, serviu Saviour Godwin, que contornou o guarda-redes Adam Davies e inaugurou o marcador.

Apesar do Casa Pia ter a equipa ainda em construção, a verdade é que foi dando boa réplica enquanto teve condição física para isso.

O golo da igualdade, aos 32 minutos, por intermédio de Sander Berge, na sequência de uma jogada confusa no coração da área casapiana, somado ao calor que se fazia sentir, acima dos 35 graus, e aos poucos treinos na pré-temporada acabou por 'condenar' o Casa Pia.

Aliás, os erros que o Casa Pia foi mostrando, nomeadamente na primeira fase de construção, serão sem dúvida um excelente instrumento de trabalho para Filipe Martins, treinador que terá também de limar a saída a jogar na zona do guarda-redes, já que Ricardo Fernandes, que entrara ao intervalo para o lugar de João Bravim, foi quem acabou por assistir Daniel Jebbinson para o segundo golo dos ingleses, aos 63 minutos, que selou o resultado.

Em fases distintas de preparação, o Sheffield, que esteve em estágio na Cidade do Futebol e regressa este sábado a Inglaterra, acabou por dominar o tempo restante de jogo, embora nenhuma das equipas tenha criado situações de perigo até ao apito final.

O Casa Pia prepara-se para entrar em estágio de pré-temporada, que se realiza em Melgaço, de 10 de a 15 de julho.