Casa Pia e Arouca empatam no Estádio Nacional

JN/Agências Hoje às 17:37, atualizado às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Casa Pia e o Arouca empataram (0-0), este domingo, em partida da quinta jornada da Liga, com a equipa lisboeta a somar o terceiro jogo seguido sem derrotas e os arouquenses a primeira igualdade.

No Estádio Nacional, casa "emprestada" do Casa Pia, a equipa da casa, que vinha de triunfos frente a Boavista (2-0) e Vitória de Guimarães (1-0), somou o terceiro jogo consecutivo sem perder neste seu regresso ao escalão máximo, enquanto o Arouca, que vinha de uma pesada derrota com o Braga (6-0), registou o primeiro empate, depois de duas vitórias e duas derrotas.

Com este resultado, o Casa Pia está no quinto lugar do campeonato, com oito pontos, enquanto o Arouca está em nono, com sete.

Veja o resumo do jogo: