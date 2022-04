Casa Pia lidera à condição e pressiona Rio Ave

JN Hoje às 18:55 Facebook

Lisboetas bateram o Farense por 1-0 e sobe ao primeiro lugar da Liga 2. Chaves vence em Mafra e mantém vivo o sonho da subida de divisão.

No Estádio Pina Manique, o Casa Pia venceu o Farense pela margem mínima, após golo solitário de Muscat aos 23 minutos, em encontro da 29.ª jornada da Liga 2.

Já em Mafra, o Chaves venceu também por 1-0, com golo de Platiny aos 14 minutos. Destaque ainda para o empate sem golos entre o Benfica e o Estrela da Amadora e a vitória por 2-1 do Vilafranquense na receção ao Académico Viseu.

O Casa Pia é agora líder, com 59 pontos, mais dois que o Rio Ave que apenas joga no domingo, no terreno do Nacional da Madeira. O Chaves é terceiro classificado, ocupando lugar de play-off de promoção, com 54 pontos, mais três que o Feirense, que também joga domingo.