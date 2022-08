Casa Pia: "Não vamos prestar vassalagem ao Benfica"

Filipe Martins conduziu o Casa Pia de regresso ao principal escalão, após 83 anos de ausência. Uma odisseia dura mas merecida de um clube que, há apenas cinco anos, era totalmente amador. Na última temporada, a covid-19 deitou o treinador numa cama de hospital, mas não impediu a chegada ao cume do futebol português. Hoje sonha em roubar pontos ao Benfica.

O Casa Pia está de regresso à Liga e, à segunda jornada, defronta o Benfica. Quais são as expectativas?

A euforia do regresso do clube à Liga começa a ser diluída, é a nova realidade, e tudo começa a ser natural. Esta semana é um pouco mais mediática por ser o jogo contra o Benfica, clube a quem não vamos prestar vassalagem. Tentaremos discutir o resultado sabendo que temos pela frente um conjunto muito poderoso e que atravessa um excelente momento. Não vamos deixar de ser ambiciosos, queremos somar pontos. Num dia perfeito da nossa parte e num menos inspirado do rival, tudo pode acontecer.

Espera um Benfica unido face à morte de Chalana?

É óbvio que o sentimento de perda de um ícone é marcante mas os jogadores, a partir do momento em que a bola rola, não vão pensar nisso. Acredito que o Benfica possa estar mais motivado, lembro-me perfeitamente do jogo da morte do Eusébio, frente ao F.C. Porto, que venceu. Não devemos estar preocupados com isso, do lado do Benfica tanto pode ser uma motivação como uma responsabilidade acrescida.