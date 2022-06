Casa Pia nega que Jota Silva seja um jogador livre

JN Ontem às 22:56 Facebook

O Casa Pia avançou, esta quinta-feira, em comunicado, que tem contrato com o extremo Jota Silva válido até junho de 2023, apesar do jogador ter sido apresentado esta quarta-feira como reforço do Vitória de Guimarães.

O clube anota que "foi tornado público durante o dia de ontem [quarta-feira] que o jogador Jota Silva, do Casa Pia, celebrou um Contrato de Trabalho Desportivo com o Vitória Sport Clube, válido a partir de 1 de Julho de 2022" e que "foi veiculado que o jogador foi contratado 'sem custos', i.e., que o atleta se encontraria livre para celebrar o aludido contrato".

No entanto, os gansos negam que assim seja. "O Casa Pia rejeita terminantemente esta interpretação (e sublinha que se trata apenas duma versão, fomentada pela representação do Jogador, numa notável mescla de contorcionismo e amnésia seletiva), mantendo-se absolutamente convicto que acordou com o jogador e seus representantes, de forma absolutamente legal, a prorrogação do vínculo laboral até 30 de junho de 2023", avança no comunicado.

O clube de Pina Manique mostrou-se disposto a lutar por clarificar esta situação, de maneira a ver os direitos protegidos. "Face aos factos agora conhecidos, o Casa Pia está a ponderar a melhor forma de defesa dos seus direitos, considerando todas as vias disponíveis, incluindo a judicial. O Casa Pia reserva todos os seus direitos em relação a esta matéria, comprometendo-se a tornar pública a sua decisão muito em breve", completou.