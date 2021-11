Casa Pia nos oitavos da Taça

JN/Agências Hoje às 18:46 Facebook

O Casa Pia venceu , por 3-1, na receção ao Farense, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, garantindo a passagem aos oitavos de final da prova 'rainha'. Jota, Zolotic e Poloni fizeram os golos da equipa da casa

O Casa Pia arrancou assumindo a iniciativa de jogo e depressa colheu frutos: aos seis minutos, Jota Silva atravessou toda a frente de ataque e o remate saiu colado ao poste, fazendo o 1-0 para a formação comandada por Filipe Martins. Sem pressão do Farense, o casapiano não desperdiçou a oportunidade de fazer o seu 10.º golo nesta temporada.

À meia hora, com assistência de Taira, Saviour Godwin teve nova oportunidade para marcar, mas o remate de primeira foi parado em grande estilo por Ricardo Velho.

Em cima dos 40 minutos, isolado por Jota, Godwin surgiu de novo isolado frente a Ricardo Velho e o guarda-redes dos algarvios voltou a evitar o segundo golo dos 'gansos', com uma saída aos pés do avançado nigeriano.

Contudo, no pontapé de canto que resultou do lance, o guarda-redes nada pôde fazer perante o cabeceamento colocado do sérvio Zolotic, e o Casa Pia ampliou mesmo a vantagem para 2-0.

Depois de uma primeira parte em que ficou a dever a si mesmo um resultado mais dilatado, o Casa Pia entrou para o segundo tempo em modo económico e o Farense aproveitou para crescer no jogo.

A viver o seu melhor período no jogo, o Farense chegou ao 2-1 ao minuto 66, com Pedro Henrique a faturar de cabeça após um cruzamento exemplar de Henrique a partir do flanco esquerdo.

Quando se pensava que o golo podia lançar o Farense para uma reta final mais pressionante, a verdade é que o Casa Pia reagiu bem ao golo sofrido e voltou a assumir o controlo da partida.

Mesmo assim, o Farense não desistiu e Pedro Henrique falhou por pouco o bis, depois de um trabalho individual de Elves Baldé que deixou a defesa do Casa Pia às avessas.

Já em tempo de compensação, e com o Farense reduzido a 10 jogadores, Derick Poloni colocou a 'cereja no topo do bolo' e fez o 3-1 final na cobrança de um livre direto que deixou o guarda-redes farense pregado ao relvado.