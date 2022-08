Casa Pia recebe Boavista no Jamor

Gansos receberam o Benfica no Estádio Municipal de Leiria e vão voltar a mudar de recinto para a terceira jornada.

O Casa Pia vai receber o Boavista (domingo, 15.30 horas) no Estádio do Jamor, uma semana depois de ter recebido o Benfica no... Estádio Municipal de Leiria. Os gansos jogaram contra as águias noutro recinto que não o próprio, devido às obras no Estádio Pina Manique e à recuperação do relvado no Jamor.

Os casapianos confirmaram o palco para o embate frente aos axadrezados, na altura de anunciar a venda de bilhetes para o encontro.