Casa Pia recebe Medalha de Honra ao Mérito Desportivo

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, entregou a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo ao Casa Pia, em homenagem ao percurso do clube lisboeta no seu centenário.

"São 102 anos de história e 40 anos de obtenção de estatuto de utilidade pública. A Medalha de Honra de Mérito Desportivo foi atribuída agora ao Casa Pia Atlético Clube e foi possível reconhecer toda a história e todo o peso que esta tem no tempo, desde a sua fundação enquanto clube, para o desporto nacional," elogiou o governante.

Em declarações à Lusa, João Paulo Correia descreveu o Casa Pia como "um clube altamente eclético", que "ao longo da sua história promoveu cerca de 25 modalidades, ajudou a fundar federações desportivas e teve dirigentes que representaram o clube e o desporto nessas modalidades".

Pelo clube lisboeta, que subiu à Liga na época passada, o presidente, Victor Seabra Franco, realçou que "o Casa Pia está disponível mais para ajudar a acalmar um pouco o ambiente desportivo do que contribuir para a violência e outras questões".

"Nós não somos conhecidos por essas razões, somos pacíficos", acrescentou o dirigente, destacando a tradição e prestígio de entidade desportiva do clube a que preside.