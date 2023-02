Casa Pia-V. Guimarães: Golos só em sonhos num jogo sem fogo

Nuno A. Amaral Hoje às 23:12 Facebook

Nulo no Casa Pia-V. Guimarães foi a consequência de um duelo em que a bola andou sempre longe das balizas. Vitorianos mantêm quinto lugar.

Se a bola tem sentimentos, então saiu bastante fustigada do jogo entre Casa Pia e Vitória. Ao longo de 90+6 minutos, perante um mar de bancadas despidas no Estádio Nacional, faltou quase tudo a uma partida em que estava em disputa o quinto lugar da Liga. O resultado final só podia ser o 0-0, talvez mais agradável para os minhotos, que regressaram a casa com um ponto que lhes permite manter a vantagem na tabela sobre os casapianos.

As equipas atacaram tão mal que algum mérito devem ter os sistemas defensivos postos em prática pelos treinadores. As oportunidades de golo foram raras como a água no deserto e no bloco de apontamentos de quem as contou houve pouco para rabiscar.