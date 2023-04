Casas de apostas: Portugal escapa à moda europeia

António M. Soares Hoje às 11:15 Facebook

Inglaterra impede publicidade ao jogo nas camisolas. Liga e Governo afastam cenário no campeonato luso.

Os clubes da Premier League acordaram recentemente retirar o patrocínio de casas de apostas e casinos das camisolas, correspondendo a uma revisão do Governo à atual legislação sobre jogos e apostas, que visa combater o vício do jogo. A medida aponta para uma revisão no setor da publicidade na sequência de uma consulta da Liga britânica aos seus filiados, com vista ao desenvolvimento de um novo código de patrocínios ao jogo responsável. O acordo coletivo pressupõe uma fase de transição para que os clubes se possam ajustar ao mercado e prevê a retirada da publicidade ao jogo nas camisolas até 2025/26. Com a entrada em vigor deste acordo, os clubes também não poderão ter patrocinadores nas mangas das camisolas, nem mostrar marcas de sites de apostas em painéis de publicidade, à volta do campo.

Em Portugal, tem-se assistido a uma explosão do patrocínio de casas de apostas nas últimas épocas e atualmente 12 das 18 equipas da Liga têm como "main sponsor" ou "partner" uma casa de apostas. Só Benfica (Fly Emirates), Rio Ave (MEO), Vizela (Vizela), Arouca (CAP), Portimonense (Ceremony), e Gil Vicente (Barcelos) mantiveram as camisolas "imunes" ao mercado do jogo, que começa, aliás, na própria Liga, patrocinada pela Bwin, que permite um encaixe acima dos cinco milhões de euros àquele organismo.