Casas dos jogadores do Benfica grafitadas com ameaças durante a noite

Futebolistas das águias foram surpreendidos esta manhã, após o empate frente ao Tondela que impossibilitou o Benfica de ultrapassar o F. C. Porto na liderança do campeonato.

Além do autocarro do Benfica ter sido atacado após o empate com o Tondela (0-0), também as casas de alguns dos jogadores das águias foram grafitadas durante a noite com ameaças, confirmou o JN. Um dos alvos foi Pizzi, jogador que não está a atravessar um bom momento de forma.

Segundo apurou o JN o Benfica vai emitir um comunicado ainda esta manhã, repudiando as ameaças aos jogadores do plantel.

Recorde-se que ontem à noite, o autocarro do Benfica foi atacado por um grupo de adeptos e Weigl e Zivkovic tiveram de receber assistência médica, depois de terem ficado feridos na sequência dos estilhaços dos vidros.