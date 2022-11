Casemiro destoa em guião previsto para o empate 

Vasco Samouco Hoje às 17:57, atualizado às 18:18 Facebook

Golo do médio garante os oitavos de final ao "escrete", que sentiu a falta de Neymar. Brasil estabeleceu um novo recorde de jogos consecutivos sem perder (17) em fase de grupos de Mundiais. A última derrota foi em 1998, diante da Noruega, por 2-1.

Uma vitória garantia, desde já, a presença nos oitavos de final a qualquer uma delas, mas brasileiros e suíços foram tudo menos ambiciosos. Em vez disso, jogaram pelo seguro e nunca se zangaram perante a iminência de um empate pouco interessante mas que os deixaria em posição privilegiada nos jogos decisivos da terceira jornada do Grupo G. No guião, destoou Casemiro. Já perto do final, e numa das poucas vezes que o "escrete" entrou na área helvética, o médio marcou um golaço decisivo.

Se fossem precisas provas, ontem ficou claro que Neymar não é só mais um. A ausência da grande estrela da equipa tornou o Brasil muito mais previsível e menos perigoso, o que facilitou a vida à Suíça, pouco preocupada em atacar e quase infalível defensivamente, com o central Akanji a brilhar. Vinícius Júnior dispôs das duas grandes situações (marcou na segunda, mas o VAR invalidou), mas seria uma incursão imprevista e rara de Casemiro ao ataque a desfazer o nulo e, quase de certeza, a garantir o primeiro lugar à canarinha.