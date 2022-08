Casemiro reúne-se com Ronaldo e Antony complica-se para o United

Médio brasileiro foi oficializado como reforço do Manchester United. Jeriel De Santis deixou os axadrezados.

Manchester United: Os "red devils" confirmaram esta sexta-feira a contratação do médio Casemiro ao Real Madrid. O Manchester United paga 60 milhões de euros + 10 milhões em objetivos pelo brasileiro, que assina um contrato até 2027 e vai reencontrar-se com Cristiano Ronaldo e Varane, ex-colegas no clube madrileno. A imprensa internacional avança ainda que a contratação de Antony, jovem do Ajax, complicou-se. O jogador está interessado na mudança e não deverá jogar o próximo jogo, mas o clube neerlandês terá recusado uma proposta de 80 milhões de euros. O Manchester United deverá agora virar-se para Gakpo, do PSV.

Chelsea: A contratação de jovens pelo Chelsea continua e desta vez vem de Itália. Os londrinos reforçaram-se com Casadei, de 19 anos, a troco de 20 milhões de euros. O jovem jogador chega proveniente do Inter de Milão.

Nápoles: O Tottenham emprestou o médio Ndombelé ao Nápoles até ao final da presente temporada. A formação italiana paga um milhão de euros pela cedência e fica com uma opção de compra de 30 milhões de euros.

Liga: O Boavista confirmou o empréstimo do avançado Jeriel De Santis ao Cartagena, de Espanha, até ao final da época. O Santa Clara contratou o lateral Diogo Calila à Belenenses SAD para as próximas três temporadas.