Casillas ainda poderá pisar os relvados esta época

Iker Casillas pode vir a pisar os relvados esta temporada para despedir-se da carreira de futebolista dentro do campo. O guarda-redes de 39 anos esteve inativo esta época, devido a um enfarte que sofreu em maio do ano passado.

Devido ao problema de saúde, o antigo guardião do Real Madrid viu-se forçado a terminar a carreira. Mas a "Eurosport" avança esta quinta-feira que Casillas pretende retirar-se oficialmente em campo, jogando alguns minutos de forma simbólica para também se sagrar campeão nacional pelo F.C. Porto.

O encontro final de Casillas poderia ser no último jogo no Estádio do Dragão, frente ao Moreirense, no próximo dia 20, adianta o mesmo canal de televisão, ou na última partida do campeonato, frente ao Sporting de Braga, no dia 26. O objetivo do espanhol passa por jogar os minutos finais de um destes desafios.

Um regresso aos relvados é algo possível a nível burocrático, visto que Casillas já teve alta médica e está inscrito na Liga portuguesa. Este regresso é visto com bons olhos pelos adeptos portistas, que têm um grande carinho pelo espanhol, existindo mesmo um movimento nas redes sociais para incentivar Casillas a pisar os relvados novamente.

Na sequência da conquista do 29.º campeonato, Casillas disse, quarta-feira à noite, que se sente campeão como portista. Relativamente à vontade dos adeptos que o guarda-redes volte à ação, o espanhol agradeceu a todos os adeptos, mas isso "são coisas que dependem dos médicos do clube", explicou. "Se gostava de jogar? Claro, queria ter jogado hoje, não pisava o relvado há 14 meses", disse em declarações ao Porto Canal.

Iker Casillas é um dos guarda-redes mais titulados de sempre. Conquistou um campeonato do mundo, dois Euro, três Liga dos Campeões, cinco Ligas espanhola e um campeonato e duas Supertaça em Portugal.