Casillas comenta fim de carreira anunciado por David Villa

O guarda-redes Iker Casillas comentou, esta quarta-feira, o anúncio de David Villa de que vai terminar a carreira mal acabe o Campeonato do Japão, a 7 de dezembro.

Ainda sem saber se volta ao futebol, depois de ter sofrido um ataque cardíaco em maio passado, do qual ainda recupera, o guardião do F. C. Porto desejou "o melhor" para o futuro ao antigo colega da seleção de Espanha.

"O nosso "Guaje" retira-se. Obrigado por todos esses bons momentos que passamos junto meu amigo! Desejo-te o melhor para o futuro Grande David Villa", escreveu Casillas na rede social Instagram, acompanhando a mensagem com uma fotografia de ambos com o equipamento da seleção espanhola.