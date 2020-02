Casillas é candidato à presidência da federação espanhola de futebol

Hoje às 12:58, atualizado às 13:34 Facebook

O guarda-redes Iker Casillas anunciou, esta segunda-feira, a candidatura à presidência da federação espanhola de futebol. A decisão marca o fim da carreira nos relvados.

"Sim, vou apresentar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol quando as eleições forem convocadas. Juntos, colocaremos a nossa Federação no auge do melhor futebol do mundo", escreveu o espanhol no Twitter, numa mensagem que acompanha o cartaz da candidatura. "Estamos a trabalhar com o máximo respeito na nossa candidatura. Mais de 23 mil eleitores esperam-nos numa eleições justas e transparentes", adiantou.

Numa segunda publicação, o jogador do F. C. Porto acrescentou que já informou Pinto da Costa sobre a decisão, expressando-lhe "profundo agradecimento".