Casillas: "Queria ter jogado hoje"

O espanhol disse, esta quarta-feira, sentir-se "campeão como portista" e respondeu ao movimento dos adeptos do F. C. Porto, que queriam que o guarda-redes jogasse pelo menos um minuto para também se sagrar campeão nacional.

"Sinto-me campeão como portista. Este campeonato é importante e diferente para todos nós", começou por dizer Iker Casillas em declarações ao Porto Canal. O espanhol não esqueceu o movimento [#ikercampeao] que os adeptos do clube azul e branco criaram para que Iker, que no ano passado sofreu um enfarte no miocárdio, jogasse pelo menos um minuto para também se sagrar campeão nacional.

"Agradeço a todos os que estiveram ligados a esse movimento, são já muitos anos ligado a este clube. Mas são coisas que dependem dos médicos, do clube. Se gostava de jogar? Claro, queria ter jogado hoje, não pisava o relvado há 14 meses. Os jogadores estiveram muito bem, merecem o campeonato", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), esta quarta-feira, o Sporting no Estádio do Dragão, na 32.ª jornada da Liga e conquistou o 29.º título nacional. Danilo e Marega marcaram os golos do encontro.