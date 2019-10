Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:47 Facebook

Iker Casillas recebeu, esta quarta-feira, o prémio relativo à presença no melhor onze da Liga em 2019. O guarda-redes do F. C. Porto, que continua afastado da competição, agradeceu à equipa.

"Muito obrigado aos meus colegas por este troféu de melhor guarda-redes da época passada. É uma honra poder receber este prémio. Espero que não seja o último e que venham mais alguns. Estou muito feliz e agradecido aos meus companheiros por este êxito", disse.

A 1 de maio, o guarda-redes sentiu-se mal durante um treino no Olival, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio. Iker Casillas, de 38 anos, está no F. C. Porto desde o início de 2015/16, tendo conquistado o campeonato nacional em 2017/18. É campeão do Mundo de seleções em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, além de ter inúmeros títulos espanhóis e internacionais, conquistados ao serviço do Real Madrid. Atualmente, o espanhol faz parte do staff diretivo dos dragões.

Veja o momento em que o jogador recebe o prémio: