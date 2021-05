Casillas sentiu uma forte dor no peito durante jogo de padel com amigos

JN Hoje às 11:16 Facebook

O antigo guarda-redes de futebol espanhol Iker Casillas sofreu um novo susto de saúde na passada quarta-feira, durante um jogo de padel com amigos, em Madrid, ao sentir uma forte dor no peito que o levou às urgências do hospital. Foi descartada a hipótese de enfarte e o ex-jogador teve alta no próprio dia.

Casillas foi acompanhado por um amigo às urgências do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, na última quarta-feira, 28 de abril, após sentir uma dor forte no peito, noticiou a revista espanhola "Hola".

Depois de se submeter a vários testes, foi descartada a hipótese de se tratar de um enfarte. O ex-atleta deixou o hospital de madrugada.

Casillas não fez declarações públicas sobre a situação. Na terça-feira, publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com roupa desportiva, aparentemente pronto para uma corrida, escrevendo na descrição da imagem a palavra "running". Segundo informação da Europa Press, o espanhol foi visto hoje de manhã a deixar os filhos na escola.

No dia 1 de maio de 2019, Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio num treino do F. C. Porto. Após o incidente, o guarda-redes decidiu terminar a carreira.