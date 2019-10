Casillas: "Trabalho em curso"

Ontem às 23:52 Facebook

O guarda-redes portista publicou, esta terça-feira, uma foto nas redes sociais onde aparece, devidamente equipado, a correr numa passadeira no centro de treinos dos dragões, em Vila Nova de Gaia.

"Work in progress", escreveu Casillas, em inglês, numa expressão - que pode ser traduzida para "trabalho em curso" - que entusiasmou os adeptos, que viram ali uma pequena pista de um eventual regresso do espanhol à competição.

Recorde-se que, no dia 1 de maio, Casillas sofreu um enfarte agudo no miocárdio durante uma sessão de treino do F. C. Porto e teve de ser operado, colocando a carreira como futebolista em pausa. Aos 38 anos, o guarda-redes ainda não decidiu se volta a jogar futebol.