Casillas volta ao Real Madrid

O diário desportivo espanhol Marca avança, esta sexta-feira, que o ainda guarda-redes do F. C. Porto vai voltar ao clube merengue, onde desempenhará as funções de assessor do presidente Florentino Perez.

Depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio no dia 1 de maio de 2019, durante um treino do F. C. Porto, Iker Casillas não voltou aos relvados, muito embora os adeptos dos dragões ainda tenham esperança que o guardião possa entrar num dos dois jogos que faltam disputar na Liga para se sagrar campeão português.

Depois de ter avançado com uma candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol - que entretanto retirou devido à pandemia de covid-19 -, o campeão do Mundo e da Europa de seleções vai, ao que tudo indica, abraçar um novo projeto na vida profissional.

Segundo o jornal, o guarda-redes estará só à espera de 1 de agosto, dia em que o F. C. Porto disputa a final da Taça de Portugal contra o Benfica para se desvincular oficialmente dos dragões, que representou nos últimos cinco anos. Na passada quarta-feira Casillas esteve a celebrar a conquista do título com os companheiros de equipa no relvado, tendo ao longo desta época feito a ponte entre o plantel principal e a direção.

No entanto, o jogador nunca escondeu que o Real Madrid é o clube do coração e, pelos vistos, está agora na hora de regressar à capital espanhola para ajudar o presidente Florentino Perez num novo projeto. Iker Casillas é uma das grandes estrelas do clube, sendo o segundo jogador com mais jogos disputados pelos "blancos" e o dirigente quer que integre a equipa de gestão merengue.

Para trás das costas, o guarda-redes terá deixado ficar a despedida pela porta pequena, assumindo ambas as partes os respetivos erros e resolvido unir forças em prol do Real Madrid.

A Marca avança ainda que a "contratação" de Casillas "está encaminhada e que é seguro que no início da próxima época, em meados de setembro, o legendário capitão fará parte do organigrama" dos merengues.