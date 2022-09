Caso da camisola do Benfica: "O meu filho chorava porque pensava eu ia ser preso"

O pai da criança que foi obrigada a assistir semidespida à partida Famalicão-Benfica, no último sábado, revelou, nesta segunda-feira ao JN, que o filho chorou "durante toda a primeira parte" por pensar que o progenitor ia ser detido pelas autoridades, no fim dos 90 minutos. Incrédulo com o episódio, decidiu avançar com uma queixa para o Ministério Público.

"Ele não ficou traumatizado com o episódio mas até ao intervalo do jogo não parava de chorar. A preocupação não era a de estar em tronco nu, mas a de pensar que eu ia ser preso. Porquê? Pela forma forma como eu falei com as autoridades, estava indignado e exaltei-me com a polícia. Por isso pensou que eu ia ser detido", revelou.

No sábado, o pai, que prefere não ser identificado, e o filho, ambos de Paredes, deslocaram-se ao Estádio Municipal de Famalicão com convites para assistir ao jogo numa bancada que é destinada aos sócios do clube. O filho estava vestido com a camisola do Benfica. "Quando chegámos, um segurança disse que a criança não podia entrar com aquela camisola por motivos de segurança. A uns cinco metros, estava um agente da PSP, fiz queixa, mas ele disse-me o mesmo: naquela bancada não podiam entrar pessoas com adereços do clube visitante". Ao que apurámos, a prática é comum a muitos outros clubes da liga com o objetivo de evitar confrontos verbais e físicos entre adeptos de emblemas rivais no mesmo espaço.