Caso da criança em Famalicão: tarjas na Câmara a pedir demissão do presidente

JN Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram colocadas tarjas fora da Câmara Municipal de Famalicão, na madrugada desta terça-feira, a pedir a demissão de Mário Passos, presidente da Câmara deste concelho. O episódio vem na sequência das declarações do autarca, que afirmou que o episódio com a criança que aconteceu no jogo frente ao Benfica dá "uma imagem negativa e injusta do concelho".

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, recorreu à rede social Facebook para tornar pública a sua opinião relativamente ao episódio da criança que foi obrigada a despir a camisola do Benfica na visita dos encarnados aos famalicenses. "Esta notícia está a correr mundo e dá uma imagem negativa e injusta do concelho e do nosso Famalicão", escreveu o autarca na passada segunda-feira.

PUB

Ora, durante a madrugada de terça-feira, e na sequência desta mesma publicação, foram colocadas tarjas fora da Câmara Municipal a pedir a demissão de Mário Passos.



"Envergonhaste a tua cidade", "Representas zero o teu povo" e "Demissão" são as mensagens escritas nas tarjas.