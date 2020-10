Caso de covid-19 adia Leça-Pedras Rubras

Gabriel Almeida Hoje às 11:32 Facebook

Jogo de domingo, a contar para o Campeonato de Portugal, já não se vai realizar porque um jogador da equipa maiata testou positivo.

O jogo entre o Leça e o Pedras Rubras, a contar para o Campeonato de Portugal, já não se vai realizar no domingo. Segundo apurou o JN, um jogador da equipa maiata testou positivo à covid-19 o que levou os responsáveis do clube a alertarem as autoridades de saúde local. A resposta foi imediata: o plantel tem de ficar afastado dos treinos e da competição e só poderá voltar a trabalhar no dia 4 de novembro. O Pedras Rubras, entretanto, já informou a Federação Portuguesa de Futebol que irá oficializar o cancelamento do jogo.

Além do encontro com o Leça, o Pedras Rubras terá de adiar os jogos com o Salgueiros, a contar para a Taça de Portugal, e com o Câmara de Lobos, referente ao Campeonato de Portugal e que se disputa no início do próximo mês na Madeira.