Caso de covid-19 no Madeira SAD adia jogo com F. C. Porto

O jogo Madeira SAD-F. C. Porto marcada para esta noite de quarta-feira, pelas 20 horas, no Dragão Arena, da 15.ª Jornada da 1.ª Divisão Nacional de andebol, foi adiado devido a um caso positivo à covid-19 nos insulares.

"O encontro entre o Madeira SAD e o F. C. Porto, relativo à 15.ª jornada do Campeonato Andebol 1, foi adiado. Inicialmente agendado para as 20 horas desta quarta-feira no Dragão Arena, o último embate dos portistas do ano civil não se irá realizar devido ao resultado positivo de um teste à Covid-19 na formação visitante", escreveram os dragões numa nota publicada no site oficial.

E, tal como tinha acontecido no jogo com o Benfica, na Luz, os azuis e brancos não colocaram qualquer entrave ao pedido de adiamento feito pelos madeirenses.

O jogo foi remarcado para dia 4 de fevereiro, pelas 20 horas.