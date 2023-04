Caso do árbitro que agrediu Robertson arquivado

JN Hoje às 11:08 Facebook

Constantine Hatzidakis, o árbitro assistente que foi suspenso provisoriamente após a alegada agressão a Andrew ​​​​​​​Robertson, no intervalo do Liverpool-Arsenal do fim de semana passado, foi absolvido da acusação.

O colégio de árbitros da Premier League, que havia suspendido o árbitro assistente, e a Federação inglesa, consideraram que o gesto foi involuntário após reverem várias imagens do incidente de diferentes ângulos.

A FA acrescenta ainda que Hatzidakis pediu desculpa ao jogador do Liverpool, Andrew Robertson, e que teve mesmo uma conversa "aberta e positiva" com o defesa esquerdo para sanar o problema.

"Não era minha intenção atingir o Andy quando mexi o meu braço para retirar o dele, pelo que pedi desculpa", explicou o árbitro assistente.