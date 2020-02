Caso do túnel do Jamor é arquivado

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:25 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou, esta quarta-feira, o caso do túnel do Jamor, referente ao jogo entre o Belenenses SAD e o F. C. Porto, da 13.ª jornada, disputado em dezembro de 2019.

No mapa de castigos divulgado esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina comunicou o arquivamento do processo de inquérito. Recorde-se que Pedro Ribeiro, à data treinador do Belenenses SAD, queixou-se de uma alegada agressão após um desentendimento com Sérgio Conceição durante o intervalo do jogo, que os azuis e brancos empataram (1-1).