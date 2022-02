Caso Greenwood: patrocinadores reagem aos crimes sexuais

Rui Almeida Santos Hoje às 15:54 Facebook

Greenwood, do Manchester United, é o mais recente caso de um rol alargado de acusações contra futebolistas. Clubes e marcas tentam demarcar-se dos acusados. Robinho foi condenado a pena de prisão e Benjamin Mendy aguarda julgamento.

Num ápice, Mason Greenwood, 20 anos completos em outubro, passou de ser uma das grandes promessas do futebol mundial a quase nome proibido na indústria. A denúncia de violência doméstica e de violação por parte da namorada, Harriet Robson, levou à detenção do jogador do Manchester United e os efeitos colaterais não demoraram a chegar.

Nomes fortes do balneário do United deixaram de seguir o internacional inglês nas redes sociais, entre os quais Cristiano Ronaldo e Paul Pogba. O próprio clube retirou da sua loja online todos os produtos com referência a Greenwood e já há patrocinadores a demarcar-se da imagem do jovem, entre os quais a gigante norte-americana Nike, que se mostrou "profundamente preocupada pelas inquietantes acusações" entretanto conhecidas e prometeu "seguir de perto a situação".