Caso Marega sem culpados um ano depois

Delfim Machado Hoje às 09:12

Ainda não há condenações definitivas, na justiça civil ou na desportiva, pelos insultos contra Marega.

Há um ano, a 16 de fevereiro de 2020, o maliano Moussa Marega abandonou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, após insultos racistas no jogo que o F.C. Porto venceu por 2-1. Embora tenha espoletado uma acesa discussão sobre o racismo no desporto em todo o Mundo, e mesmo com processos em várias instâncias, ainda não há culpados.

O processo principal decorre no Tribunal de Guimarães a cargo uma "task force" que até hoje apenas conseguiu identificar três adeptos, todos da bancada afeta aos "White Angels", a claque do Vitória. Nenhum adepto da bancada nascente inferior, onde tudo começou, foi identificado. A principal dificuldade das autoridades prende-se com a fraca qualidade das imagens do estádio na nascente.