Casos de covid-19 adiam clássico entre Benfica e F. C. Porto

O clube lisboeta anunciou, esta sexta-feira, que devido a alguns casos do novo coronavírus no plantel das águias solicitou o adiamento do duelo com os dragões, pedido que foi aceite tanto pelos azuis e brancos como pela Federação de Andebol de Portugal.

Foi com um curto comunicado publicado no site oficial que o Benfica deu conta da situação, sem especificar quantos atletas estão infetados, referindo apenas que solicitou o adiamento do jogo, inicialmente agendado para a próxima segunda-feira, no Pavilhão da Luz.

A nova data do encontro será anunciada brevemente.