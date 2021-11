Vítor Jorge Oliveira Hoje às 18:03 Facebook

Casos de covid-19 na equipa de Sub-19 do Gil Vicente levaram ao adiamento do jogo com o V. Guimarães, da Zona Norte da 1.ª Divisão, que se deveria realizar este sábado, em Sande, no concelho de Guimarães.

O anúncio do adiamento partir da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que justificou a decisão com a deteção de casos positivos de codi-19 na equipa de Barcelos.

A FPF já reagendou a partida, que irá realizar-se agora no dia 22 de dezembro, às 15 horas, de novo no Campo D. Teresa, em Sande.