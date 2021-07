Casos de covid-19 no Paços de Ferreira obrigam a cancelar jogo amigável com o Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:09 Facebook

O clube pacense está com quatro casos de covid-19 no plantel e, por isso, já não vai defrontar o Benfica no Seixal. O jogo-treino estava agendado para sexta-feira e, em vez do Paços de Ferreira, os encarnados vão defrontar o Casa Pia.

"Por motivos aos quais o Benfica é, uma vez mais, absolutamente alheio, o jogo frente ao Paços de Ferreira, que estava agendado para a próxima sexta-feira, fica sem efeito devido a casos de um novo surto de COVID-19 no plantel pacense. O adversário será assim substituído pelo Casa Pia, que visita o Benfica Campus, no Seixal, no mesmo dia 16, para um jogo-treino agendado para as 19 horas, com transmissão na BTV", pode ler-se em comunicado no site oficial do Benfica.

Entretanto, o Paços de Ferreira também emitiu uma nota a confirmar que existem quatro casos de covid-19 no plantel, garantindo ter tomado "todas as medidas necessárias".

"Na anterior ronda de testes realizada (antes da folga semanal), quatro elementos testaram positivo para a covid-19. Rapidamente o clube tomou as medidas necessárias para evitar mais contágios. Como tal, enquanto se aguarda pelo resultado da nova série de testes, o FC Paços de Ferreira garante o cumprimento de todas as medidas exigidas pelas entidades de saúde nestas situações, de forma a proteger todo o grupo e os que o rodeiam. Mais se informa que o jogo de preparação agendado para sexta-feira (16 de julho) com o Benfica foi cancelado", pode ler-se.