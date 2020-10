Casos de covid-19 no voleibol feminino do F. C. Porto

JN Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A AJM/F. C. Porto suspendeu, esta quinta-feira, "temporariamente" a atividade devido a um surto de coronavírus no plantel da equipa feminina de voleibol.

"Na sequência de uma bateria de testes realizados à Covid-19, foi detetado um surto do novo coronavírus na AJM/F. C. Porto. Desta forma, estão temporariamente interrompidas todas as atividades da equipa de voleibol feminino azul e branca", escrevem os dragões numa nota publicada no site oficial, acrescentando que os treinos estão suspensos e os jogos da equipa serão adiados.

"Assim que o grupo de trabalho estiver totalmente recuperado, a atividade da secção de voleibol dos Dragões regressará à normalidade", complementa o clube azul e branco.