Casos no Estoril continuam a subir e chegam às três dezenas

Casos positivos entre jogadores, staff e equipa técnica ultrapassam os 30, numa altura em que o emblema canarinho procura adiar o encontro com o F.C. Porto.

A nova bateria de testes à covid realizada pelo Estoril esta terça-feira viu aumentar ainda mais o número de casos entre atletas e restante staff, apesar dos esforços do clube, a quatro dias do embate com os dragões. Fruto destes novos casos, os estorilistas procederão a outra ronda de testes, que poderá ver o número continuar a subir.

Esta manhã, os clubes já estiveram reunidos, como adiantou o JN, com o emblema da linha a solicitar o adiamento do encontro.

Para já, o emblema da linha continua a contar com os 13 jogadores exigidos pelo regulamento da Liga para disputar o encontro da 17.ª jornada, sendo que não é certo que até à data do encontro esta situação se mantenha.

De momento, as Autoridades de Saúde ainda não decretaram o isolamento de toda a estrutura do futebol, situação que aconteceu com o Famalicão no final de dezembro, sendo que o Estoril treinou com os poucos jogadores disponíveis esta terça-feira.