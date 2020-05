Casos positivos adiam jogo na jornada de regresso da liga ucraniana

JN/Agências Hoje às 15:37 Facebook

Um jogo da liga ucraniana, agendado para domingo, foi adiado este sábado depois de vários jogadores e elementos da equipa técnica de um clube terem testado positivo para covid-19, anunciou o organismo responsável pela competição.

Sem especificar números, a liga ucraniana indica que os casos positivos foram detetados no plantel do Karpaty, último classificado da prova, que no domingo deveria defrontar o Mariupol.

Entretanto, o clube garantiu que o plantel está assintomático e que vão ser realizados novos testes na segunda-feira.

A liga ucraniana de futebol, liderada pelo Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Luís Castro, recomeçou este sábado, com jogos à porta fechada.