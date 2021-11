Casper Rudd pela primeira vez nas meias-finais das Finals

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Na primeira presença da carreira no torneio, o norueguês Casper Ruud assegurou, esta sexta-feira, o quarto e último lugar nas meias-finais do ATP Finals, em Turim

O nórdico, de 22 anos, número 8 do mundo, superou o russo Andrey Rublev (5.º), por 2-6, 7-5 e 7-6 (5) e tem encontro marcado com o russo Daniil Medvedev, detentor do título, para discutir o acesso à final. Novak Djokovic e Alexander Zverev vão defrontar-se na outra meia-final em Itália.

No caminho até à fase final da competição o norueguês perdeu com Novak Djokovic no primeiro encontro (0-2) e derrotou Cameron Norrie (2-1).