Casper Ruud na final do Open dos Estados Unidos

Está encontrado o primeiro finalista do Open dos Estados Unidos em ténis. Trata-se do norueguês Casper Ruud, que eliminou o russo Karen Khachanov e fica a aguardar pelo vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz e o norte-americano Frances Tiafoe, a disputar-se na madrugada deste sábado.

O tenista norueguês, de 23 anos, acabou com o sonho do russo ao fim de um pouco mais de três horas de jogo, impondo-se em quatro "sets", pelos parciais de 7-6, 6-2, 5-7 e 6-2. Casper Ruud garantiu, assim, a presença na segunda final de um torneio do Grand Slam, depois de ter discutido, e perdido para o espanhol Rafael Nadal, o título em Roland Garros já neste ano de 2022.

Com esta vitória, Casper Ruud está também na corrida à sucessão do russo Daniil Medvedev como n.º 1 do Mundo. O norueguês será automaticamente o líder do ranking ATP se o outro finalista fôr Frances Tiafoe. Caso tenha de defrontar o espanhol Carlos Alcaraz, o novo n.º 1 será o vencedor da final do Open dos Estados Unidos.