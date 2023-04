Casper Ruud surpreendido no Masters 1000 de Madrid

JN/Agências Hoje às 13:55 Facebook

O norueguês Casper Ruud, número quatro mundial, foi surpreendido pelo "qualifier" italiano Matteo Arnaldi na segunda ronda do Masters 1000 de Madrid, caindo em dois sets.

O campeão do Estoril Open, que teve "bye" na primeira ronda do torneio de terra batida da capital espanhola onde era o terceiro cabeça de série, foi eliminado pelo 105.º jogador mundial, por expressivos 6-3 e 6-4, em uma hora e 34 minutos.

Finalista da última edição de Roland Garros, Ruud continua inconstante na campanha europeia no pó de tijolo; depois de ter conquistado o título no Clube de Ténis do Estoril, foi eliminado nos oitavos de final quer no Masters 1000 de Monte Carlo, quer no torneio de Barcelona.

Já Matteo ​​​​​​​Arnaldi, vindo da fase de qualificação, marcou encontro na terceira ronda do Masters 1000 de Madrid com o espanhol Jaume Munar, que beneficiou da desistência do neerlandês Tallon Griekspoor, quando já tinha vencido o primeiro set por 7-6 (7-3).