Casper Ruud, Taylor Fritz e Alexander Zverev estão fora do Open da Austrália

JN/Agências Hoje às 09:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Os top 10 Casper Ruud e Taylor Fritz foram afastados na segunda ronda pelos norte-americanos Jenson Brooksby e Michael Mmoh, enquanto Alexander Zverev foi afastado por um jogador fora do top 100 mundial.

O norueguês Casper Ruud, número três do mundo, foi eliminado na segunda ronda do Open da Austrália pelo norte-americano Jenson Brooksby, 39.º do ranking ATP.

Ruud perdeu por 6-3, 7-5, 6-7 e 6-2, num encontro que durou quase quatro horas.

PUB

Brooksby, de 22 anos, vai agora enfrentar o compatriota Tommy Paul, 35.º do ranking mundial, por um lugar nos oitavos de final. Paul afastou o espanhol Davidovich-Fokina por 3-2 (6-2, 2-6, 6-7, 6-3 e 6-4).

De fora do Open da Austrália ficou também o alemão Alexander Zverev, número 13 do mundo, derrotado pelo norte-americano Mmoh (107.º) por 3-1, com os parciais de 6-7, 6-4, 6-3 e 6-2.

Outra das surpresas da segunda ronda foi protagonizada pelo australiano Popyrin, que se superiorizou ao norte-americano Taylor Fritz, 8.º na hierarquia mundial, numa partida apenas resolvida no quinto parcial (6-7, 7-6, 6-4, 6-7 e 6-2).

Esta manhã, Novak Djokovic defronta o francês Couacaud e Andy Murray, que afastou Matteo Berrettini na ronda anterior, mede forças com o australiano Kokkinakis.

No setor feminino, destaque para os triunfos de Caroline Garcia (4.ª no ranking ATP), diante de Leylah Fernandez (40.ª) por 2-0 (7-6 e 7-5), e de Aryna Sabalenka (5.ª) frente a Shelby Rodgers (51.ª) pela mesma margem, mas com parciais mais folgados (6-3 e 6-1).