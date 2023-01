Casper Tengstedt oficializado até 2028

JN Hoje às 20:56 Facebook

O Benfica oficializou a contratação de Casper Tengstedt, que assinou um contrato válido até 2028 com os encarnados.

Casper Tengstedt, de 22 anos, é internacional sub-21 pela Dinamarca e foi eleito jogador do ano pelo Rosenborg em 2022. No último ano, em 14 jogos pelo emblema norueguês, Tengstedt fez 15 golos e ainda ajudou com seis assistências, ele que chegou a meio da época vindo do Horsens,, clube do segundo escalão dinamarquês onde conquistou um título de campeão.

Nas primeiras palavras enquanto reforço do Benfica, Tengstedt mostrou-se feliz com a transferência. "Estou feliz por estar aqui e vou tentar ajudar a equipa. O Benfica é um clube grande e estou ansioso por me mostrar aos adeptos. Espero que consigamos fazer coisas grandes, todos juntos", disse o dinamarquês, aos canais oficiais do clube.