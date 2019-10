Casquilha: "Pelo trabalho dos meus jogadores, 4-0 é exagero"

Ontem às 23:37 Facebook

Em declarações após a derrota por 4-0 frente o Benfica em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o treinador do Cova da Piedade, Jorge Casquilha, considerou o resultado "exagerado".

"O golo no período de compensação acabou por desmontar a nossa estratégia e o segundo golo dificultou ainda mais o nosso trabalho. Foi um jogo muito difícil para nós. O que podemos retirar de positivo é a forma como trabalhámos. Tentámos algumas vezes sair em transições", começou por dizer o técnico. "A equipa foi solidária, nunca virou a cara à luta. Se tivermos este espírito, no próximo jogo com o Covilhã vamos conquistar pontos".

O treinador "esperava que o Benfica fosse apresentar um 'onze' muito próximo do titular" e "isso foi uma prova de respeito para com o Cova da Piedade". "O Benfica não facilitou e dificultou muito mais a nossa tarefa".

Sobre o resultado, Casquilha considerou que " vitória é justa", mas "pelo grande trabalho dos meus jogadores, o 4-0 é exagero". "Saímos convictos que estamos num bom caminho. Se no campeonato [II Liga] formos a equipa solidária que fomos hoje, iremos ter mais vitórias e sucesso", concluiu.