Cassano atira-se a Mourinho e diz que a Roma foi "vergonhosa"

Antigo internacional italiano não poupou nas críticas à exibição da equipa romana em Leverkusen, no jogo que valeu a passagem à final da Liga Europa.

O empate a zero da Roma em Leverkusen, na quinta-feira, chegou e sobrou para apurar a equipa treinada por José Mourinho para a final da Liga Europa, mas a exibição muito defensiva dos romanos gerou críticas ao treinador português e o ex-avançado Cassano foi especialmente corrosivo, numa publicação nas redes sociais.

"Tenho uma ligação à Roma e gosto do clube. Mas não é possível gostar disto, do início ao fim. Há discussões atrás de discussões em campo, mandam-se para o chão, não conseguiram criar meia ocasião de golo... Fizeram meio remate em 90'+8 minutos", escreveu o antigo internacional italiano.

"Mourinho vem dizer que a equipa é especial. O problema é que na vida, como ele mesmo afirmou, é melhor ter, como disse Napoleão, mais sorte do que líderes fortes. E ele tem muita sorte. É incrível! O que fica é que chegou à final, mas o desempenho foi uma m****. Teve sorte de no sorteio calhar sempre com equipas mais fracas no papel. Tenho de falar sobre futebol e analisar o jogo. Foi uma exibição muito vergonhosa. Algo que não consigo entender. Mas o que é que ele vai dizer? Vai dizer: 'Cheguei à final, ganhei e não quero saber'", acrescentou Cassano, que representou a Roma durante a carreira de futebolista.