Cassiano ruma aos sauditas do Al-Faisaly

Avançado emocionado na hora da despedida do Vizela. Foi rei dos golos de rainha ao peito.

O ponta de lança Cassiano é reforço dos sauditas do Al-Faisaly, anunciou o clube minhoto, através de uma nota oficial. O valor do negócio não foi divulgado.

Jogador acarinhado pela massa adepta, Cassiano foi rei dos golos no clube minhoto. Em 2020/2021 foi o melhor marcador da segunda liga e os 16 golos apontados ajudaram o Vizela a chegar à elite nacional. Na época passada, contribuiu com sete remates certeiros na manutenção dos minhotos na primeira liga.

Num vídeo publicado nas redes sociais pelo clube, Cassiano não escondeu a emoção quando pisou o relvado pela última vez. No balneário, com grande parte dos colegas que o acompanharam nos dois últimos anos, a emoção também tomou conta do discurso do ponta de lança que, em Portugal, também jogou no Boavista.