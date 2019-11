Hoje às 21:42 Facebook

O avançado colombiano, de 22 anos, foi chamado ao jogo contra o Paços de Ferreira aos 84 minutos e, aos 86, marcou o único golo da partida. Com estes três pontos, o Belenenses SAD foge aos últimos lugares da tabela, enquanto os castores estão na penúltima posição.

Neste momento, Mateo Cassierra tem apenas 55 minutos jogados na Liga, divididos por cinco jogos, mas já soma um golo que vale por três... pontos. O reforço colombiano foi decisivo na partida disputada no Jamor, onde, dada a hora e o dia do jogo, as bancadas estiveram despidas.

A equipa lisboeta teve mais posse de bola do que a do P. Ferreira (65%-35%), mas a verdade é que foi a formação treinada por Pepa que rematou mais (8-14). As 45 faltas assinaladas (22-23) também merecem ser referidas, num jogo que teve poucos focos de interesse.

Um dos momentos marcantes foi quando o guarda-redes do Belenenses SAD, Hervé Koffi, se lesionou e deixou o relvado de maca ao tentar evitar um pontapé de canto para os pacenses.

Na classificação, o Belenenses saltou para o 11.º lugar, com 11 pontos, mais seis do que o Paços de Ferreira, que é 17.º e penúltimo, com apenas cinco. Veja, agora, o resumo do jogo.