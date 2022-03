Castêlo da Maia é "intruso" em quartos de final de Elite

Com o triunfo na deslocação ao terreno do Canidelo, o Castêlo da Maia (Honra) é a única equipa de fora da Divisão de Elite a marcar presença nos quartos de final da Taça A. F. Porto. O São Lourenço do Douro ainda pode chegar a esta fase da competição, mas a partida contra o S. Pedro da Cova 1937 foi interrompida, quando os marcoenses venciam por 1-0.

Se no campeonato os maiatos estão no quarto lugar, com todas as hipóteses de sonhar com a subida à Divisão de Elite, na Taça também estão a fazer um brilharete. Depois de eliminarem o Lamoso, o Boim e o Freamunde, deslocaram-se ao terreno do Canidelo (Elite) para selarem o apuramento para a próxima eliminatória. O Castêlo da Maia triunfou por 2-0 e tornou-se o único representante, de fora da principal divisão da A. F. Porto, a manter o sonho de erguer a Taça.

Numa ronda com poucas surpresas destacam-se as vitórias do Marco 09 sobre o Sousense e do Lousada sobre o Inter de Milheirós que, ao triunfarem ambos por 3-0, fizeram os melhores resultados dos oitavos de final.

Sete dos oito jogos desta eliminatória já têm vencedor, ficando a faltar conhecer quem avança no duelo entre S. Lourenço do Douro e S. Pedro da Cova 1937, interrompido à passagem dos 60 minutos.

Confira a lista de resultados dos oitavos de final da Taça A. F. Porto:

Marco 09 - Sousense, 3-0

Pedroso - Ermesinde 1936, 0-2

PUB

Canidelo - Castêlo da Maia, 0-2

Padroense - Lixa, 2-0

Lousada - Inter Milheirós, 3-0

Rebordosa - Candal, 1-1 (3-4, gp)

Vila Caíz - Aves 1930, 2-1

S. Lourenço do Douro - S. Pedro da Cova 1937, 1-0* (interrompido aos 60 minutos)