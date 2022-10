Castigo máximo desarma os guerreiros do Minho

João Faria, em Berlim Hoje às 21:11 Facebook

Desvio inadvertido de Fabiano dita penálti que atira braguistas para o terceiro lugar do grupo. Passagem direta afastada, play-off em risco e futuro pode passar pela Liga Conferência.

Não terá sido neste jogo que o Sporting de Braga perdeu o apuramento direto e colocou em sérios riscos a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas a derrota com os alemães, fruto de um penálti que nem sequer foi completamente claro, atirou a equipa minhota para o terceiro lugar do Grupo D, que dita a passagem ao play-off da Liga Conferência.

Deste modo, tudo ficará decidido na próxima quinta-feira, na última jornada da fase de grupos da segunda prova europeia de clubes, com os guerreiros a terem de bater em casa os suecos do Malmo, que somam cinco derrotas, e esperar que os alemães não ganhem fora ao St. Gilloise, já vencedor antecipado do agrupamento. A equipa de Artur Jorge fica a depender de terceiros e caso seja mal sucedida cairá no play-off da Liga Conferência.