Liga: o que vai mudar no regulamento disciplinar e... não só

Os castigos deixam de ser cumpridos nas férias e os treinadores promovidos à Liga têm um ano para se inscreverem no curso de treinadores de quarto nível.

Os clubes que competem nos dois campeonatos profissionais do futebol português decidiram colocar um ponto final na norma que permitia a jogadores, treinadores e dirigentes cumprirem castigos durante o período das férias das competições. Isto significa que o período entre o último jogo da época e o primeiro da temporada seguinte deixa de ser tido em conta. Esta mudança entra em vigor na época 2022/23.

Esta foi uma das várias propostas apresentadas pelo Sporting na reunião dos clubes que foi aprovada, mas os leões viram ser chumbada outra alteração. A equipa de Alvalade pretendia que as gravações dos áudios da equipa de arbitragem, incluindo o VAR, pudessem ser utilizadas como prova em casos disciplinares. No entanto, o Conselho de Arbitragem deu parecer negativo a esta proposta, entendo que violava a lei do regime geral de proteção de dados. Com base nisto, os clubes não aprovaram esta alteração.

Segundo apurou o JN, outra medida que foi aprovada na assembleia geral (AG) da Liga foi a possibilidade dos treinadores promovidos à Liga terem um ano para se inscreverem no curso de treinadores nível quatro. Antes desta alteração, nem sempre existia esta possibilidade para os técnicos.

Relativamente ao VAR, a Liga encontra-se em conversações com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para chegar a um acordo relativo à presença de videoárbitro na Liga 2. Para isso, as alterações promovidas aos regulamentos, que abrem as portas ao VAR no segundo escalão em caso de consenso com a FPF, foram aprovadas pelos clubes na AG.

Tal como adiantou em março, a Taça da Liga terá um novo formato e este foi esta terça-feira aprovado pelos clubes. A prova passará a ter oito grupos, ao invés dos habituais quatro, encabeçados pelos oito primeiros classificados da Liga 2021/22. Os respetivos vencedores apuram-se para os quartos de final, também uma novidade. A fase de grupos será disputada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, com os quartos de final a realizarem-se entre 20 e 23 de dezembro. A final four ainda não tem dada definida, mas será disputada no mês de janeiro. Ainda relativo à Taça da Liga, os golos fora deixarão de contar, seguindo-se as tradicionais regras de desempate de prolongamento e grandes penalidades.

Como informou esta terça-feira o JN, houve mais medidas que foram discutidas e aprovadas na AG. A preocupação da Liga na desmaterialização dos bilhetes foi avante, visto que os clubes estão em concordância numa maior aposta no digital. Com objetivo de combater a violência no desporto, torna-se obrigatória a presença do clube visitante e de um elemento da Liga nas reuniões de segurança dos jogos de nível 1.

A Liga pretendeu ainda uniformizar o modelo dos play-offs entre a Liga 2 e a Liga 3. Antigamente, o clube do escalão inferior realizava o primeiro encontro em casa, porém, os clubes aprovaram esta terça-feira a realização de um sorteio para definir o recinto do primeiro jogo e ainda a inclusão do prolongamento. Por fim, relativamente ao modelo disciplinar, foi aprovada uma alteração nos regulamentos que possibilita uma maior articulação entre o Conselho de Disciplina e a Comissão de Instrutores para que os arguidos (clubes ou pessoas individuais) possam questionar a devida Comissão, que os irá informar como cumprirem os castigos ou se defenderem dos mesmos.